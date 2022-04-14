Tokenomics de Crystal (CRYSTAL)

Découvrez les informations clés sur Crystal (CRYSTAL), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur Crystal (CRYSTAL)

$Crystal is the preeminent ERC404 token on Arbitrum, boasting the most expansive community within its category. Its remarkable journey underscores the vast possibilities of ERC404 tokens on the Arbitrum network. Building on this success, Scattering.io (creator of $CRYSTAL) is actively seeking collaboration with inventive creators and ambitious game developers within the Arbitrum ecosystem to embrace and integrate the ERC404 standard.

Our vision is clear: to establish Scattering.io as the premier marketplace for ERC404 token trading on Arbitrum. $Crystal is set to be at the heart of this thriving marketplace, playing a pivotal role in weaving together the fabric of this burgeoning ecosystem.

We invite visionaries planning to launch ERC404 tokens on Arbitrum to join hands with us. Scattering.io is committed to providing comprehensive support spanning launch assistance, marketing strategies, and liquidity provisions to ensure your project takes flight and reaches its full potential.

Connect with our team—let's shape the future of ERC404 tokens together.

Site officiel :
https://scattering.io/

Tokenomics et analyse de prix de Crystal (CRYSTAL)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Crystal (CRYSTAL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00
Offre totale :
$ 4.20K
$ 4.20K$ 4.20K
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 286.38K
$ 286.38K
Sommet historique :
$ 792.74
$ 792.74
Bas historique :
$ 26.42
$ 26.42
Prix actuel :
$ 68.18
$ 68.18

Tokenomics de Crystal (CRYSTAL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Crystal (CRYSTAL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens CRYSTAL qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens CRYSTAL pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CRYSTAL, explorez le prix en direct du token CRYSTAL !

Prévision du prix de CRYSTAL

Vous voulez savoir dans quelle direction CRYSTAL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CRYSTAL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.