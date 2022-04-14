Tokenomics de CSR (CSR)
Informations sur CSR (CSR)
CSR ""Plastic Credit"" is set to follow in the footsteps of the “Carbon Credit”. Distribution of CSR is directly connected to actual removal of plastic waste, by Corsair facilities presently in Thailand and later around the world.
Plastic waste is a major global problem and CSR and Corsair bring a solution for this problem. Plastic waste is removed from the environment, including landfills and our oceans and converted into Advanced Bio-oil.
Advanced Bio-oil can be used to produce environmentally friendlier fuels, such as gasoline, Diesel and Jet fuel, and perhaps more importantly new plastic products. In this way the plastic waste is now properly recycled similar to paper, glass and steel.
Tokenomics et analyse de prix de CSR (CSR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de CSR (CSR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de CSR (CSR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de CSR (CSR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens CSR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens CSR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de CSR, explorez le prix en direct du token CSR !
Prévision du prix de CSR
Vous voulez savoir dans quelle direction CSR pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de CSR combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.