CTCP is a native token within the Tantin.app ecosystem, which currently powers staking services and will expand its role as a utility asset across multiple products. The project is designed to provide users with access to high-yield staking opportunities, flexible participation, and future integration into core ecosystem features. CTCP will be used for transaction fees, governance, and as a medium of exchange for upcoming modules such as automated trading bots and GameFi applications. Through these utilities, the token supports both user engagement and long-term ecosystem growth.

Tokenomics de CTC PLUS (CTCP)

Comprendre la tokenomics de CTC PLUS (CTCP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CTCP !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CTC PLUS (CTCP) Combien vaut CTC PLUS (CTCP) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de CTCP en USD est de 0.815415 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de CTCP à USD ? $ 0.815415 . Consultez le Le prix actuel de CTCP en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de CTC PLUS ? La capitalisation boursière de CTCP est de $ 88.06M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de CTCP ? L'offre en circulation de CTCP est de 108.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CTCP ? CTCP a atteint un prix ATH de 0.838932 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CTCP ? CTCP a vu un prix ATL de 0.63581 USD . Quel est le volume de trading de CTCP ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CTCP est de -- USD . Est-ce que CTCP va augmenter cette année ? CTCP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CTCP pour une analyse plus approfondie.

