Prix de CTC PLUS (CTCP)
+0.37%
+11.66%
--
--
Le prix en temps réel de CTC PLUS (CTCP) est de $0.815415. Au cours des dernières 24 heures, CTCP a évolué entre un minimum de $ 0.691588 et un maximum de $ 0.838932, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CTCP est $ 0.838932, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.63581.
En termes de performance à court terme, CTCP a évolué de +0.37% au cours de la dernière heure, +11.66% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de CTC PLUS est de $ 88.06M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CTCP est de 108.00M, avec une offre totale de 108000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 88.06M.
Aujourd'hui, la variation du prix de CTC PLUS en USD était de $ +0.085151.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de CTC PLUS en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de CTC PLUS en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de CTC PLUS en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.085151
|+11.66%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
CTCP is a native token within the Tantin.app ecosystem, which currently powers staking services and will expand its role as a utility asset across multiple products. The project is designed to provide users with access to high-yield staking opportunities, flexible participation, and future integration into core ecosystem features. CTCP will be used for transaction fees, governance, and as a medium of exchange for upcoming modules such as automated trading bots and GameFi applications. Through these utilities, the token supports both user engagement and long-term ecosystem growth.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra CTC PLUS (CTCP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CTC PLUS (CTCP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CTC PLUS.
Consultez la prévision de prix de CTC PLUS maintenant !
Comprendre la tokenomics de CTC PLUS (CTCP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CTCP !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-04 17:54:00
|Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
|09-04 13:57:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars
|09-04 10:38:00
|Mises à jour de l'industrie
Les réserves des plateformes d'échange ETH atteignent leur plus bas niveau en 3 ans, avec des retraits accélérés au cours des 3 derniers mois
|09-03 18:16:00
|Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
|09-03 13:43:00
|Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
|09-03 08:42:00
|Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.