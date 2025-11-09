Prix de Currency One USD aujourd'hui

Le prix de Currency One USD (C1USD) en direct est actuellement de $ 1.0, avec une variation de 1.09 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de C1USD en USD est de $ 1.0 par C1USD.

Currency One USD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,550,255,000 et une offre en circulation de 2.55B C1USD. Au cours des dernières 24 heures, C1USD a été échangé entre $ 1.0 (plus bas) et $ 1.07 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.084, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.963687.

En termes de performance à court terme, C1USD a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Currency One USD (C1USD)

Capitalisation boursière $ 2.55B Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.55B Offre en circulation 2.55B Offre totale 2,550,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Currency One USD est de $ 2.55B, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de C1USD est de 2.55B, avec une offre totale de 2550000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.55B.