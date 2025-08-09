Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de CBR en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de CBR.

Le prix de Cyberblast Token (CBR) est actuellement de 0.00020562 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de CBR en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Cyberblast Token (CBR) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Cyberblast Token en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Cyberblast Token en USD était de $ +0.0000083638.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Cyberblast Token en USD était de $ +0.0000397924.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Cyberblast Token en USD était de $ +0.00000826963505988392.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.72% 30 jours $ +0.0000083638 +4.07% 60 jours $ +0.0000397924 +19.35% 90 jours $ +0.00000826963505988392 +4.19%

Analyse de prix de Cyberblast Token (CBR)

Découvrez la dernière analyse de prix de Cyberblast Token : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00020126$ 0.00020126 $ 0.00020126 Haut 24 h $ 0.00020692$ 0.00020692 $ 0.00020692 Sommet historique $ 0.111721$ 0.111721 $ 0.111721 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +1.72% Variation du prix (7 j) +5.39%

Informations de marché pour Cyberblast Token (CBR)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :