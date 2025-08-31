Qu'est-ce que CyberDragon Gold (GOLD)

Cyber Dragon Golds are earned by playing the Cyber Dragon game. Cyber Dragon is a Play to Earn Game based on Binance Smart Chain. This game is powed by BinaryX team. Gold is a BEP-20 token, it is the main currency in the game. Golds can be used in most consumption scenarios in the game.For example, heroes need to consume gold to upgrade; gold is required for expenses when challenging dungeons and preparing the equipment. You can also use gold to hire other player's heroes to form a team together, etc. Gold can be obtained by mining by participating in daily work after recruiting heroes. Cyber Dragon is an online game based on Binance Smart Chain. Players can create characters, collect rare equipments and challenge Dungeon. The final challenge is to defeat the ultimate boss, the Cyber Dragon. A hero will receive the dragon treasure house rewards by defeating the dragon.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de CyberDragon Gold (GOLD) Site officiel

Prévision de prix de CyberDragon Gold (USD)

Combien vaudra CyberDragon Gold (GOLD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs CyberDragon Gold (GOLD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour CyberDragon Gold.

Consultez la prévision de prix de CyberDragon Gold maintenant !

GOLD en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de CyberDragon Gold (GOLD)

Comprendre la tokenomics de CyberDragon Gold (GOLD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GOLD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur CyberDragon Gold (GOLD) Combien vaut CyberDragon Gold (GOLD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de GOLD en USD est de 0.00137473 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de GOLD à USD ? $ 0.00137473 . Consultez le Le prix actuel de GOLD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de CyberDragon Gold ? La capitalisation boursière de GOLD est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de GOLD ? L'offre en circulation de GOLD est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GOLD ? GOLD a atteint un prix ATH de 0.03862179 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GOLD ? GOLD a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de GOLD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GOLD est de -- USD . Est-ce que GOLD va augmenter cette année ? GOLD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GOLD pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur CyberDragon Gold (GOLD)