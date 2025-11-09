Prix de DACHU THE CHEF aujourd'hui

Le prix de DACHU THE CHEF (DACHU) en direct est actuellement de --, avec une variation de 1.24 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de DACHU en USD est de -- par DACHU.

DACHU THE CHEF se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 287,403 et une offre en circulation de 955.00M DACHU. Au cours des dernières 24 heures, DACHU a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0029699, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, DACHU a varié de +0.19% au cours de la dernière heure et de -28.80% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour DACHU THE CHEF (DACHU)

Capitalisation boursière $ 287.40K$ 287.40K $ 287.40K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 287.40K$ 287.40K $ 287.40K Offre en circulation 955.00M 955.00M 955.00M Offre totale 954,998,985.906494 954,998,985.906494 954,998,985.906494

La capitalisation boursière actuelle de DACHU THE CHEF est de $ 287.40K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DACHU est de 955.00M, avec une offre totale de 954998985.906494. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 287.40K.