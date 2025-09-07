Informations sur le prix de DADAMO (DADAMO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03232508 $ 0.03232508 $ 0.03232508 Bas 24 h $ 0.03376279 $ 0.03376279 $ 0.03376279 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03232508$ 0.03232508 $ 0.03232508 Haut 24 h $ 0.03376279$ 0.03376279 $ 0.03376279 Sommet historique $ 0.03622002$ 0.03622002 $ 0.03622002 Prix le plus bas $ 0.02495634$ 0.02495634 $ 0.02495634 Variation du prix (1 h) -0.01% Changement de prix (1J) -1.07% Variation du prix (7 j) +9.82% Variation du prix (7 j) +9.82%

Le prix en temps réel de DADAMO (DADAMO) est de $0.03251658. Au cours des dernières 24 heures, DADAMO a évolué entre un minimum de $ 0.03232508 et un maximum de $ 0.03376279, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DADAMO est $ 0.03622002, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02495634.

En termes de performance à court terme, DADAMO a évolué de -0.01% au cours de la dernière heure, -1.07% sur 24 heures et de +9.82% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DADAMO (DADAMO)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32.51M$ 32.51M $ 32.51M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DADAMO est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DADAMO est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.51M.