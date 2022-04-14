Tokenomics de DADAMO (DADAMO)
Informations sur DADAMO (DADAMO)
DADAMO's next-generation media platform builds on the strengths of Netflix, Disney+, and Amazon Prime Video while adding blockchain technology's transparency, security, and decentralized governance. This approach creates new opportunities for value exchange between creators, viewers, and investors. By investing in DADAMO, you can join the forefront of the expanding Web3 entertainment market all across world.
Tokenomics et analyse de prix de DADAMO (DADAMO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DADAMO (DADAMO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DADAMO (DADAMO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DADAMO (DADAMO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DADAMO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DADAMO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DADAMO, explorez le prix en direct du token DADAMO !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.