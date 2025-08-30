Qu'est-ce que Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex! Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins! Who is Dogk Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

Prévision de prix de Dagknight Dog (USD)

Combien vaudra Dagknight Dog (DOGK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Dagknight Dog (DOGK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Dagknight Dog.

Tokenomics de Dagknight Dog (DOGK)

Comprendre la tokenomics de Dagknight Dog (DOGK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DOGK !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Dagknight Dog (DOGK) Combien vaut Dagknight Dog (DOGK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DOGK en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DOGK à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de DOGK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Dagknight Dog ? La capitalisation boursière de DOGK est de $ 335.94K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DOGK ? L'offre en circulation de DOGK est de 2.27B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DOGK ? DOGK a atteint un prix ATH de 0.00259503 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DOGK ? DOGK a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de DOGK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DOGK est de -- USD . Est-ce que DOGK va augmenter cette année ? DOGK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DOGK pour une analyse plus approfondie.

