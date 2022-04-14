Découvrez les informations clés sur Dagknight Dog (DOGK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

Site officiel : https://www.dagknightdog.com/