Tokenomics de Dagknight Dog (DOGK)
Informations sur Dagknight Dog (DOGK)
Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain
DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!
Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!
Who is Dogk
Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.
Tokenomics et analyse de prix de Dagknight Dog (DOGK)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dagknight Dog (DOGK), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dagknight Dog (DOGK) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dagknight Dog (DOGK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOGK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOGK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOGK, explorez le prix en direct du token DOGK !
Prévision du prix de DOGK
Vous voulez savoir dans quelle direction DOGK pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DOGK combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.