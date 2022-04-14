Tokenomics de Daily Finance (DLY)
Informations sur Daily Finance (DLY)
BUILDING THE FUTURE OF WEB3 TOGETHER Join a passionate, ready-to-help community of users, developers, and entrepreneurs already using and building on DailyFinance.
Daily Finance (DLY) is a project that aims to explore the unlimited potential offered by blockchain technology and provide reliable, transparent and innovative financial solutions to its users. Based on the BEP-20 token standard, DLY operates through the Binance Smart Chain (BSC) network. The main goal of our project is to enable users to transfer their value easily and securely, while also allowing them to increase their value through various applications and services in our ecosystem.
Daily Finance is an innovative and inclusive project that aims to revolutionize the financial world using blockchain technology. After making a solid start on the BSC network, we plan to transition to our own private blockchain network. This transition will further strengthen our project and allow us to provide more value and services to our users. Discover your financial freedom with Daily Finance, push the boundaries of blockchain technology.
Tokenomics et analyse de prix de Daily Finance (DLY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Daily Finance (DLY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Daily Finance (DLY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Daily Finance (DLY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DLY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DLY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DLY, explorez le prix en direct du token DLY !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.