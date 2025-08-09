Prix de Dao Space (DAOP)
Le prix de Dao Space (DAOP) est actuellement de 0.00972921 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de DAOP en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DAOP en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de DAOP.
Aujourd'hui, la variation du prix de Dao Space en USD était de $ +0.00010508.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Dao Space en USD était de $ +0.0001272230.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Dao Space en USD était de $ -0.0000044180.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Dao Space en USD était de $ -0.000198386078321561.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00010508
|+1.09%
|30 jours
|$ +0.0001272230
|+1.31%
|60 jours
|$ -0.0000044180
|-0.04%
|90 jours
|$ -0.000198386078321561
|-1.99%
Découvrez la dernière analyse de prix de Dao Space : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.37%
+1.09%
+3.49%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? Dao Space is a blockchain incubator and launchpad that empowers innovators and project developers through access to funding, community and partnership building, and a full support system to help drive the future of blockchain. The Dao Space platform helps streamline the launch process for new and existing teams looking to make an impact in the crypto scene while providing private and secure opportunities for its community. What makes your project unique? Dao Space offers a low risk alternative for traditional retail investors but limiting the allocation amount, meaning projects also gain a larger loyal following but distributing tokens across a wide audience. Dao Space is built to serve retail investors looking to grow their capital but cannot afford to risk large portions of their money. History of your project. The Daospace project was first conceived when it published the whitepaper in December 2022. The more technical details of how the Launchpad system will work were published in January 2023. A whitelist pre-sale was held in February 2023, and Launchpad went live in March 2023. What’s next for your project? As of now, free NFT minting application has been activated on our website in return for @DAOP token collateral. Next, the Launchpad Platform will be added to run IDOs through the website. Dao Space is considered a complete solution, especially in crowdfunding, community building, and blockchain marketing. It has all the resources and technology one would expect. What can your token be used for? Featuring a launchpad with a tiered allocation mechanism, Dao Space enables $DAOP holders to reedem their tokens and earn while gaining access to quality, procured blockchain through private sales and initial offerings. Investors can trade $DAOP tokens for free with NFT, thus gaining the right to higher purchases from IDOs.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Dao Space (DAOP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DAOP !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 DAOP à VND
₫256.02416115
|1 DAOP à AUD
A$0.0148856913
|1 DAOP à GBP
￡0.0071996154
|1 DAOP à EUR
€0.0082698285
|1 DAOP à USD
$0.00972921
|1 DAOP à MYR
RM0.0412518504
|1 DAOP à TRY
₺0.3956869707
|1 DAOP à JPY
¥1.43019387
|1 DAOP à ARS
ARS$12.8014999338
|1 DAOP à RUB
₽0.7782395079
|1 DAOP à INR
₹0.8534463012
|1 DAOP à IDR
Rp156.9227199663
|1 DAOP à KRW
₩13.5127051848
|1 DAOP à PHP
₱0.5521326675
|1 DAOP à EGP
￡E.0.4722558534
|1 DAOP à BRL
R$0.0528296103
|1 DAOP à CAD
C$0.0133290177
|1 DAOP à BDT
৳1.181126094
|1 DAOP à NGN
₦14.8992149019
|1 DAOP à UAH
₴0.4021082493
|1 DAOP à VES
Bs1.24533888
|1 DAOP à CLP
$9.41787528
|1 DAOP à PKR
Rs2.7584256192
|1 DAOP à KZT
₸5.2532869395
|1 DAOP à THB
฿0.3144480672
|1 DAOP à TWD
NT$0.290903379
|1 DAOP à AED
د.إ0.0357062007
|1 DAOP à CHF
Fr0.007783368
|1 DAOP à HKD
HK$0.0762770064
|1 DAOP à MAD
.د.م0.0879520584
|1 DAOP à MXN
$0.1807687218
|1 DAOP à PLN
zł0.0354143244
|1 DAOP à RON
лв0.0423220635
|1 DAOP à SEK
kr0.0931085397
|1 DAOP à BGN
лв0.0162477807
|1 DAOP à HUF
Ft3.3035532555
|1 DAOP à CZK
Kč0.2041188258
|1 DAOP à KWD
د.ك0.00296740905
|1 DAOP à ILS
₪0.0333711903