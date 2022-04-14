Tokenomics de Dao Space (DAOP)
What is the project about?
Dao Space is a blockchain incubator and launchpad that empowers innovators and project developers through access to funding, community and partnership building, and a full support system to help drive the future of blockchain. The Dao Space platform helps streamline the launch process for new and existing teams looking to make an impact in the crypto scene while providing private and secure opportunities for its community.
What makes your project unique?
Dao Space offers a low risk alternative for traditional retail investors but limiting the allocation amount, meaning projects also gain a larger loyal following but distributing tokens across a wide audience. Dao Space is built to serve retail investors looking to grow their capital but cannot afford to risk large portions of their money.
History of your project.
The Daospace project was first conceived when it published the whitepaper in December 2022. The more technical details of how the Launchpad system will work were published in January 2023. A whitelist pre-sale was held in February 2023, and Launchpad went live in March 2023.
What’s next for your project?
As of now, free NFT minting application has been activated on our website in return for @DAOP token collateral. Next, the Launchpad Platform will be added to run IDOs through the website. Dao Space is considered a complete solution, especially in crowdfunding, community building, and blockchain marketing. It has all the resources and technology one would expect.
What can your token be used for?
Featuring a launchpad with a tiered allocation mechanism, Dao Space enables $DAOP holders to reedem their tokens and earn while gaining access to quality, procured blockchain through private sales and initial offerings. Investors can trade $DAOP tokens for free with NFT, thus gaining the right to higher purchases from IDOs.
Tokenomics de Dao Space (DAOP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dao Space (DAOP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DAOP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DAOP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DAOP, explorez le prix en direct du token DAOP !
