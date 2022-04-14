Tokenomics de Dappad (APPA)
Informations sur Dappad (APPA)
Dappad Launchpad, a connective link that bridges the gap between Layer 2 projects and early investors, boasts a versatile multichain capability. This unique feature empowers the Launchpad to facilitate token launches across various blockchain networks, enhancing accessibility for a diverse range of projects.
Through the introduction of an account abstraction model, Dappad Launchpad ensures streamlined user experiences, fostering more straightforward interactions without compromising on security. Our mission is to provide a seamless, secure, and user-friendly journey from project initiation to success. By supporting multichain functionality, we aim to cater to a broader spectrum of projects and investors, promoting success stories across different blockchain ecosystems.
Tokenomics et analyse de prix de Dappad (APPA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dappad (APPA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dappad (APPA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dappad (APPA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens APPA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens APPA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de APPA, explorez le prix en direct du token APPA !
Prévision du prix de APPA
Vous voulez savoir dans quelle direction APPA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de APPA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.