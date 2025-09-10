Prix de dAppstore (DAPPX)
Le prix en temps réel de dAppstore (DAPPX) est de $0.000009. Au cours des dernières 24 heures, DAPPX a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DAPPX est $ 1.25, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000050.
En termes de performance à court terme, DAPPX a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de dAppstore est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DAPPX est de 0.00, avec une offre totale de 1500000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.50K.
Aujourd'hui, la variation du prix de dAppstore en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de dAppstore en USD était de $ -0.0000074998.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de dAppstore en USD était de $ -0.0000088959.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de dAppstore en USD était de $ -0.0008912963288324691.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ -0.0000074998
|-83.33%
|60 jours
|$ -0.0000088959
|-98.84%
|90 jours
|$ -0.0008912963288324691
|-99.00%
dAppstore is a marketplace platform that provides the most convenient functions for experiencing the blockchain. It connects blockchain apps and games with the public, while providing a user-friendly dApp play environment.
