Informations sur le prix de dark money (DUSD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00007124 $ 0.00007124 $ 0.00007124 Bas 24 h $ 0.00043282 $ 0.00043282 $ 0.00043282 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00007124$ 0.00007124 $ 0.00007124 Haut 24 h $ 0.00043282$ 0.00043282 $ 0.00043282 Sommet historique $ 0.00043282$ 0.00043282 $ 0.00043282 Prix le plus bas $ 0.00010155$ 0.00010155 $ 0.00010155 Variation du prix (1 h) -39.70% Changement de prix (1J) -76.88% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de dark money (DUSD) est de $0.00007214. Au cours des dernières 24 heures, DUSD a évolué entre un minimum de $ 0.00007124 et un maximum de $ 0.00043282, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DUSD est $ 0.00043282, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010155.

En termes de performance à court terme, DUSD a évolué de -39.70% au cours de la dernière heure, -76.88% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour dark money (DUSD)

Capitalisation boursière $ 71.24K$ 71.24K $ 71.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 71.24K$ 71.24K $ 71.24K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de dark money est de $ 71.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DUSD est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 71.24K.