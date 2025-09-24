Informations sur le prix de DarkMatter (DARK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00279343
Haut 24 h $ 0.00493688
Sommet historique $ 1.6
Prix le plus bas $ 0.00218768
Variation du prix (1 h) +0.25%
Changement de prix (1J) -29.66%
Variation du prix (7 j) -99.70%

Le prix en temps réel de DarkMatter (DARK) est de $0.00346491. Au cours des dernières 24 heures, DARK a évolué entre un minimum de $ 0.00279343 et un maximum de $ 0.00493688, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DARK est $ 1.6, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00218768.

En termes de performance à court terme, DARK a évolué de +0.25% au cours de la dernière heure, -29.66% sur 24 heures et de -99.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DarkMatter (DARK)

Capitalisation boursière $ 0.00
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.65K
Offre en circulation 0.00
Offre totale 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DarkMatter est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DARK est de 0.00, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.65K.