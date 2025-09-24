Informations sur le prix de DarkShield (DKS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.11057$ 0.11057 $ 0.11057 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +1.34% Variation du prix (7 j) +0.19% Variation du prix (7 j) +0.19%

Le prix en temps réel de DarkShield (DKS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, DKS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DKS est $ 0.11057, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, DKS a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +1.34% sur 24 heures et de +0.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DarkShield (DKS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 63.89K$ 63.89K $ 63.89K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 2,960,503,000.0 2,960,503,000.0 2,960,503,000.0

La capitalisation boursière actuelle de DarkShield est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DKS est de 0.00, avec une offre totale de 2960503000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 63.89K.