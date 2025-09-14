Informations sur le prix de Data Ownership Protocol (DOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00033568 $ 0.00033568 $ 0.00033568 Bas 24 h $ 0.00036265 $ 0.00036265 $ 0.00036265 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00033568$ 0.00033568 $ 0.00033568 Haut 24 h $ 0.00036265$ 0.00036265 $ 0.00036265 Sommet historique $ 0.02002325$ 0.02002325 $ 0.02002325 Prix le plus bas $ 0.0001406$ 0.0001406 $ 0.0001406 Variation du prix (1 h) +0.04% Changement de prix (1J) -3.07% Variation du prix (7 j) -3.41% Variation du prix (7 j) -3.41%

Le prix en temps réel de Data Ownership Protocol (DOP) est de $0.00034861. Au cours des dernières 24 heures, DOP a évolué entre un minimum de $ 0.00033568 et un maximum de $ 0.00036265, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOP est $ 0.02002325, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0001406.

En termes de performance à court terme, DOP a évolué de +0.04% au cours de la dernière heure, -3.07% sur 24 heures et de -3.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Data Ownership Protocol (DOP)

Capitalisation boursière $ 4.32M$ 4.32M $ 4.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.13M$ 8.13M $ 8.13M Offre en circulation 12.39B 12.39B 12.39B Offre totale 23,348,285,572.99999 23,348,285,572.99999 23,348,285,572.99999

La capitalisation boursière actuelle de Data Ownership Protocol est de $ 4.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOP est de 12.39B, avec une offre totale de 23348285572.99999. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.13M.