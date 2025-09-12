Qu'est-ce que Dawn (DAWN)

Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral. At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them. When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon). Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster. The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users. In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Dawn (DAWN) Combien vaut Dawn (DAWN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DAWN en USD est de 0.00015529 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DAWN à USD ? $ 0.00015529 . Consultez le Le prix actuel de DAWN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Dawn ? La capitalisation boursière de DAWN est de $ 155.29K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DAWN ? L'offre en circulation de DAWN est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DAWN ? DAWN a atteint un prix ATH de 0.00025394 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DAWN ? DAWN a vu un prix ATL de 0.00006501 USD . Quel est le volume de trading de DAWN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DAWN est de -- USD . Est-ce que DAWN va augmenter cette année ? DAWN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DAWN pour une analyse plus approfondie.

