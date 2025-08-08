Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DEBUT en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de DEBUT.

Le prix de Debut (DEBUT) est actuellement de 0.01100665 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de DEBUT en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Debut (DEBUT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Debut en USD était de $ +0.00321986.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Debut en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Debut en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Debut en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00321986 +41.35% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Debut (DEBUT)

Découvrez la dernière analyse de prix de Debut : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00771779$ 0.00771779 $ 0.00771779 Haut 24 h $ 0.01154873$ 0.01154873 $ 0.01154873 Sommet historique $ 0.03599167$ 0.03599167 $ 0.03599167 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +41.35% Variation du prix (7 j) +9.73%

Informations de marché pour Debut (DEBUT)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :