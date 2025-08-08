Prix de DecentraBNB (DBNB)
Le prix de DecentraBNB (DBNB) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de DBNB en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DBNB en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de DBNB.
Aujourd'hui, la variation du prix de DecentraBNB en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de DecentraBNB en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de DecentraBNB en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de DecentraBNB en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ 0
|+32.15%
|60 jours
|$ 0
|+35.76%
|90 jours
|$ 0
|--
Découvrez la dernière analyse de prix de DecentraBNB : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
--
--
-8.24%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Utilising blockchain technology to disrupt the current centralised modality, DecentraBNB's universal protocol aims to connect users directly with travel companies and individuals hosting their rentable properties on the dedicated application, while giving consumers full autonomy of their digital identity – allowing them to receive royalties for their content and data points. DecentraBnB Application is a peer-to-peer app that directly connects Hosts and Guests without the need of middlemen. With the best payment method via different types of Cryptocurrencies. For Hosts, it’s the best way to have some Crypto income and for Guests, it’s beneficial because it reduces the costs during a trip. DecentraBnB will provide a smart-contract-based protocol that connects all consumers and businesses in the travel industry on a decentralized travel ecosystem that incentivizes content creation, transactions, and consent-based sharing of user data. The DecentraBnB App will bring the value of the DecentraBnB Network to life. It is a dApp on the DecentraBnB protocol, using its open API and transparent data access. It also serves to upstart the ecosystem, by forging a content platform with a powerful incentive scheme, a zero-commission marketplace for business venues, and an advertising model that rewards users. The project is being led by Abdoulaye Diop AKA Majestic Drama who is in his day job a platinum selling music producer but also a Crypto influencer with over 100k supporters, he is followed and supported by the likes of Shytoshi from Shib and is well educated in the cypto world. Alongside him is Eric, again he has worked on many projects as Operations which have successfully reached 56M Marketcap and is now taking the lead dev position in writing the solidity contract for the project including an innovative whale defence function through dynamic tax functions.
Comprendre la tokenomics de DecentraBNB (DBNB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DBNB !
