DecentraBNB (DBNB)
DecentraBNB (DBNB)
Utilising blockchain technology to disrupt the current centralised modality, DecentraBNB's universal protocol aims to connect users directly with travel companies and individuals hosting their rentable properties on the dedicated application, while giving consumers full autonomy of their digital identity – allowing them to receive royalties for their content and data points.
DecentraBnB Application is a peer-to-peer app that directly connects Hosts and Guests without the need of middlemen. With the best payment method via different types of Cryptocurrencies. For Hosts, it’s the best way to have some Crypto income and for Guests, it’s beneficial because it reduces the costs during a trip.
DecentraBnB will provide a smart-contract-based protocol that connects all consumers and businesses in the travel industry on a decentralized travel ecosystem that incentivizes content creation, transactions, and consent-based sharing of user data.
The DecentraBnB App will bring the value of the DecentraBnB Network to life. It is a dApp on the DecentraBnB protocol, using its open API and transparent data access. It also serves to upstart the ecosystem, by forging a content platform with a powerful incentive scheme, a zero-commission marketplace for business venues, and an advertising model that rewards users.
The project is being led by Abdoulaye Diop AKA Majestic Drama who is in his day job a platinum selling music producer but also a Crypto influencer with over 100k supporters, he is followed and supported by the likes of Shytoshi from Shib and is well educated in the cypto world. Alongside him is Eric, again he has worked on many projects as Operations which have successfully reached 56M Marketcap and is now taking the lead dev position in writing the solidity contract for the project including an innovative whale defence function through dynamic tax functions.
Tokenomics et analyse de prix de DecentraBNB (DBNB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DecentraBNB (DBNB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DecentraBNB (DBNB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DecentraBNB (DBNB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DBNB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DBNB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DBNB, explorez le prix en direct du token DBNB !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.