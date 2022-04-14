Tokenomics de DecentraCloud (DCLOUD)
Informations sur DecentraCloud (DCLOUD)
Introduction: DecentraCloud is a pioneering project at the forefront of the decentralized storage revolution. With a focus on security, accessibility, and user empowerment, DecentraCloud aims to redefine the way we store, access, and manage data in the digital age.
Vision: Our vision is to create a decentralized storage ecosystem that empowers individuals and organizations to take control of their data. By leveraging blockchain technology and innovative protocols, DecentraCloud seeks to provide a secure, transparent, and user-centric alternative to traditional centralized storage solutions.
Key Features:
Decentralization: DecentraCloud utilizes decentralized storage protocols to ensure that data is distributed across a network of nodes, eliminating single points of failure and enhancing security. Security: With end-to-end encryption and robust security measures, DecentraCloud ensures that your data remains safe and confidential at all times. Accessibility: DecentraCloud enables seamless access to your data from anywhere in the world, allowing for greater flexibility and convenience. User Empowerment: DecentraCloud puts users in control of their data, with features such as granular access controls, transparent auditing mechanisms, and the ability to monetize unused storage space. Use Cases:
Personal Data Storage: Store photos, videos, documents, and more securely on the DecentraCloud platform. Enterprise Solutions: DecentraCloud offers tailored solutions for businesses seeking secure and scalable storage options. Decentralized Applications (DApps): Developers can leverage DecentraCloud's infrastructure to build and deploy DApps with decentralized storage capabilities.
Tokenomics et analyse de prix de DecentraCloud (DCLOUD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DecentraCloud (DCLOUD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DecentraCloud (DCLOUD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DecentraCloud (DCLOUD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DCLOUD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DCLOUD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.