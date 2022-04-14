Découvrez les informations clés sur Dede on SOL (DEDE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Dede on SOL (DEDE)

Welcome to $Dede on Solana.

$Dede the most memeable memecoin in existence. The dogs have had their day, it’s time for Dede to take reign

Dede is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes.

Dede is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $DEDEE is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $DEDE show you the way.

Site officiel : https://dedetoken.tech/