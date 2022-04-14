Tokenomics de DeepSouth AI (SOUTH)
Informations sur DeepSouth AI (SOUTH)
DeepSouth AI is an innovative artificial intelligence (AI) system that combines advanced neuromorphic computing principles with a range of AI functionalities.
Purpose: -DeepSouth AI is designed to transform how users interact with computing devices by providing a multifunctional and user-centric AI experience. Functions: -Autonomous AI: Enables users to operate computers and devices through voice and text commands. The AI autonomously interprets and executes instructions, enhancing usability and efficiency. -Visual AI: Utilizes neuromorphic algorithms to analyze and provide real-time, accurate descriptions of images and videos, benefiting various applications, including assisting the visually impaired, enhancing education, and improving security. -Conversational AI: Acts as a conversational partner capable of understanding and responding to a wide array of queries and commands. It offers knowledge, assistance, and customization options.
Utility: The project's utility revolves around the $SOUTH token, which is central to accessing DeepSouth AI. Users connect their digital wallets and hold $SOUTH tokens to access the application. A subscription model is planned, allowing users to pay in various cryptocurrencies, which will be converted into $SOUTH tokens. Token buyback and burn programs are funded by subscription revenue.
DeepSouth AI aims to revolutionize user-device interaction, making computing more accessible, efficient, and intuitive. The project combines advanced AI technologies and neuromorphic computing principles to offer a versatile and user-friendly AI experience.
Tokenomics et analyse de prix de DeepSouth AI (SOUTH)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DeepSouth AI (SOUTH), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DeepSouth AI (SOUTH) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DeepSouth AI (SOUTH) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens SOUTH qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens SOUTH pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de SOUTH, explorez le prix en direct du token SOUTH !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.