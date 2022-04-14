Tokenomics de Defactor (FACTR)
Informations sur Defactor (FACTR)
Defactor is expediting the onboarding process for real world assets in DeFi. It is a bridge between decentralised finance and traditional businesses. Real world assets can be turned into NFT’s and the NFT can be used to receive funding from the liquidity available in the crypto space. This is a difficult process for traditional businesses that don’t have the infrastructure or knowledge to understand how to do this. This is how Defactor will be the bridge between DeFi and Traditional Business. Defactor will make this an easy process that is accessible to all.
Tokenomics et analyse de prix de Defactor (FACTR)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Defactor (FACTR), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Defactor (FACTR) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Defactor (FACTR) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FACTR qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FACTR pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FACTR, explorez le prix en direct du token FACTR !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.