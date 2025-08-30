Qu'est-ce que DeFi Agents AI (DEFAI)

Launched in December 2024, DeFi Agents AI is a crypto trading assistant powered by artificial intelligence. The project focuses on providing traders with tools for market analysis, automated trading, and strategy optimization. Developed by a global team of experts with extensive experience in AI, trading, and blockchain, the platform aims to simplify trading processes while maximizing efficiency and profitability. The $DEFAI token is the native utility token of the DeFi Agents AI platform. It is used to unlock premium features, including advanced AI trading bots, staking rewards, and access to personalized trading strategies. The platform integrates with major centralized exchanges (CEXs) such as Binance, OKX, Bybit, Bitget, BingX, HTX, and Upbit, enabling users to execute trades seamlessly.

Ressource de DeFi Agents AI (DEFAI) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de DeFi Agents AI (DEFAI)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DeFi Agents AI (DEFAI) Combien vaut DeFi Agents AI (DEFAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DEFAI en USD est de 0.00005366 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DEFAI à USD ? $ 0.00005366 . Consultez le Le prix actuel de DEFAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de DeFi Agents AI ? La capitalisation boursière de DEFAI est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DEFAI ? L'offre en circulation de DEFAI est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DEFAI ? DEFAI a atteint un prix ATH de 0.00738405 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DEFAI ? DEFAI a vu un prix ATL de 0.0000536 USD . Quel est le volume de trading de DEFAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DEFAI est de -- USD . Est-ce que DEFAI va augmenter cette année ? DEFAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DEFAI pour une analyse plus approfondie.

