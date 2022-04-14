Tokenomics de DekBox (DEK)
DekBox is a Defi ecological platform for aggregated Revenue jointly created by the global technical community developers who are enthusiastic about DeFi. With the completion of cross-chain deployment of BSC chain and other public chain, DekBox technical team is committed to providing one-stop DeFi financial services such as liquidity mining, swap, cross-chain lending, synthetic asset circulation, NFT auction and cross-chain bridge with leading technology advantages for a wider range of DeFi ecological assets.
DekBox takes promoting the decentralization of finance as its own responsibility, and adheres to the realization of inclusive finance, enabling the value added system of DeFi /NFT, and realizing the co-construction of ecological system.
Tokenomics et analyse de prix de DekBox (DEK)
Comprendre la tokenomics de DekBox (DEK) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DEK qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DEK pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DEK, explorez le prix en direct du token DEK !
