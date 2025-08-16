Informations sur le prix de DelNorte Club Token (DTVC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.05676$ 0.05676 $ 0.05676 Prix le plus bas $ 0.0032013$ 0.0032013 $ 0.0032013 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de DelNorte Club Token (DTVC) est de $0.00359611. Au cours des dernières 24 heures, DTVC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DTVC est $ 0.05676, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0032013.

En termes de performance à court terme, DTVC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DelNorte Club Token (DTVC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

La capitalisation boursière actuelle de DelNorte Club Token est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DTVC est de 0.00, avec une offre totale de 1000000001.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.60M.