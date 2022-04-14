Tokenomics de Deutsche Mark (DDM)
Deutsche Mark (DDM) is a stablecoin built on the Polygon blockchain, designed to provide a secure, reliable, and efficient means of digital transactions. Unlike algorithmic stablecoins, DDM is backed by real financial assets, ensuring price stability and minimizing volatility. The project’s goal is to bridge the gap between traditional finance and blockchain-based payments, allowing users to transact with confidence.
By leveraging Polygon’s high-speed and low-cost blockchain infrastructure, Deutsche Mark (DDM) enables instant and low-fee transactions for businesses, individuals, and institutions. The project focuses on financial transparency and compliance, ensuring that reserves are managed responsibly and verifiable through regular audits. DDM aims to become a trusted medium of exchange for cross-border transactions, online payments, and financial settlements.
Tokenomics et analyse de prix de Deutsche Mark (DDM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Deutsche Mark (DDM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Deutsche Mark (DDM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Deutsche Mark (DDM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DDM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DDM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DDM, explorez le prix en direct du token DDM !
Prévision du prix de DDM
Vous voulez savoir dans quelle direction DDM pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DDM combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
