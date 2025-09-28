Informations sur le prix de Dex Raiden (DXR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0.055994 Prix le plus bas $ 0.00004542 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +15.41%

Le prix en temps réel de Dex Raiden (DXR) est de $0.00005368. Au cours des dernières 24 heures, DXR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DXR est $ 0.055994, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004542.

En termes de performance à court terme, DXR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +15.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Dex Raiden (DXR)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.68K Offre en circulation 0.00 Offre totale 50,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Dex Raiden est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DXR est de 0.00, avec une offre totale de 50000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.68K.