Informations sur Dino Poker (RAWR)

Dino Poker is an ERC404 launched by the Based OnChain DInos team. It centers around the Dinos and a game of poker. Using the instant burn and remint features of ERC404 players can trade their playing cards for a better suit.

A Poker dapp is currently in development to give daily prizes to holders with certain cards.

Site officiel : https://www.onchaindinos.xyz/ Livre blanc : https://medium.com/@apexethdev/rawr-what-even-is-an-erc404-cb7da5db9a01