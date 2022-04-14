Découvrez les informations clés sur DJENN (COIN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur DJENN (COIN)

DJENN coin is a Blast native fancoin. Fairly launched with Tornado Launcher. Made in honor of our Queen of Blast Alpha JENNDEFER.

It has no intrinsic value. Available on Tornado Launcher and Thruster.

A fully experienced team is taking over the Blast Network. the DJENN coin team is ready to show what good connections mean when it comes to business.

DJENN coin have a strong meme culture our Community loves and lives for memes, and we firmly believe that the only way to truly make cryptocurrencies . Even though it’s a meme, it makes comments about mainstream and ensure community adoption is to harness the power of memes .

Site officiel : https://djenn.xyz/