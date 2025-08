Qu'est-ce que Doge Killer (LEASH)

$LEASH is the second token in the Shiba Inu Ecosystem. It was originally envisioned to be a rebase token tied to the price of DogeCoin. Later, it was decided that Leash would turn off the rebase function (the keys to allow rebase were burnt to ensure this) and continue as a simple ERC-20 Token. Though simple, the fact that LEASH’s tokenomics are the polar opposite of SHIB makes it even more intriguing. SHIB was made to have an enormous supply of (1 quadrillion tokens) with half locked away, whereas the supply of Leash is only 107,647 minted tokens.

Ressource de Doge Killer (LEASH) Site officiel

Tokenomics de Doge Killer (LEASH)

Comprendre la tokenomics de Doge Killer (LEASH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LEASH !