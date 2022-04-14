Découvrez les informations clés sur DongCoin (DONG), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur DongCoin (DONG)

What is the project about? DongCoin (똥코인) is Korea’s first scoin (excluding Luna). Koreans love cryptocurrency, but up until now they have only had a small presence in early, on-chain-only coins (lovingly referred to as scoins). DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy.

What makes your project unique? Korea's first s***coin (excluding Luna)

What’s next for your project? No formal roadmap (we do have plans but would rather under-promise and over-deliver)

History of your project.

What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy.

Site officiel : https://xn--v71bo24apwf.com/