Tokenomics de DongCoin (DONG)
Informations sur DongCoin (DONG)
What is the project about? DongCoin (똥코인) is Korea’s first scoin (excluding Luna). Koreans love cryptocurrency, but up until now they have only had a small presence in early, on-chain-only coins (lovingly referred to as scoins). DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy.
What makes your project unique? Korea's first s***coin (excluding Luna)
What’s next for your project? No formal roadmap (we do have plans but would rather under-promise and over-deliver)
History of your project.
What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) DongCoin was created in order to give on-chain Koreans their own coin to enjoy.
Tokenomics et analyse de prix de DongCoin (DONG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DongCoin (DONG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DongCoin (DONG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.