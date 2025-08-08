Qu'est-ce que Donke (DONKE)

MEET $DONKE DONKE is a wild, meme-loving degen on the Solana network. Grab your golden carrots and join the chaos. It’s all about wild bets, crazy memes, and unpredictable market moves. $DONKE is a community-driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes. It's inspired by the popular meme culture, and its logo features a cute donkey. Our vision is to create a vibrant and inclusive community where members can participate in a playful and entertaining ecosystem while also benefiting from the potential financial opportunities offered by cryptocurrency. Our mission is to establish $DONKE as a leading meme coin recognized for its longevity and positive impact on both the crypto space and wider society.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Donke (DONKE) Site officiel

Tokenomics de Donke (DONKE)

Comprendre la tokenomics de Donke (DONKE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DONKE !