Découvrez les informations clés sur Dook (DOOK), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Dook (DOOK)

Dook is a Meme born on Base chain. This is our moto: "Hi my name is Shoobadookie, you can call me $Dook for short.

I am the King of Fomoed Jungle and anyone that dare threatens the peace of our memeland will be Dooked and face extreme consequences."

Site officiel : https://shoobadookie.com/