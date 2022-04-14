Tokenomics de DopaMeme (DOPA)
Informations sur DopaMeme (DOPA)
DopaMeme brings a unique fusion of high-octane action and cutting-edge digital finance. At DopaMeme, we understand that true adrenaline junkies need more than just passive income. Our token is built on a foundation of community engagement, innovative features, and an ever-evolving ecosystem. Also ; $Dopa Token's economic model is meticulously crafted toensure stability, liquidity, and long-term growth.
Tokenomics et analyse de prix de DopaMeme (DOPA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DopaMeme (DOPA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DopaMeme (DOPA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DopaMeme (DOPA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOPA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOPA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de DOPA
Vous voulez savoir dans quelle direction DOPA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DOPA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.