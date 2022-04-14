Tokenomics de Dopex (DPX)
Informations sur Dopex (DPX)
Dopex (Decentralized Options Exchange) is a decentralized options protocol that aims to maximize liquidity and minimize losses for option writers while maximizing gains for option buyers. This is done in a passive manner for liquidity-contributing participants.
DPX is the limited supply governance token for the Dopex protocol and is used to vote on protocol and app level proposals. Apart from being a vanilla governance token, DPX also accrues fees and revenue from pools, vaults and wrappers built over the Dopex protocol after every global epoch.
Dopex makes use of unique option pricing model that is calculated on-chain based on the Black-Scholes formula — using implied volatility and asset prices retrieved via Chainlink adapters — and passed through a function to determine volatility smiles based on the realized volatility of the asset. This model ensures pricing that is fair and efficient platform flow. Dopex provides solutions to low liquidity, unfair pricing, lack of composability, lack of user adoption, and unfair arbitrage opportunities during times of high volatility — all without compromising the buyer and seller experience.
Tokenomics et analyse de prix de Dopex (DPX)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dopex (DPX), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dopex (DPX) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dopex (DPX) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DPX qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DPX pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.