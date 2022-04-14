Tokenomics de DPIN (DPIN)
Informations sur DPIN (DPIN)
DPIN is a pioneering blockchain-based project that democratizes high-performance computing (HPC) by building a globally accessible, cost-effective, and decentralized GPU computing infrastructure to meet the rising demands of artificial intelligence (AI), cloud gaming, and other HPC-driven industries. Powered by its native token, DPIN facilitates transactions, incentivizes resource sharing with rewards, and enables community governance through staking and voting, fostering a self-sustaining ecosystem enhanced by partnerships with 42DAO, QPIN and Singapore’s Institute of High Performance Computing (IHPC). By bridging the physical and digital worlds, DPIN aims to lead the HPC revolution, offering a transparent and scalable solution that empowers developers, enterprises, and individuals, positioning itself as a trailblazer in the future of decentralized technology and cryptocurrency innovation.
Tokenomics et analyse de prix de DPIN (DPIN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DPIN (DPIN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de DPIN (DPIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de DPIN (DPIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DPIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DPIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DPIN, explorez le prix en direct du token DPIN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.