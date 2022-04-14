Tokenomics de Draft (DRAFT)
Informations sur Draft (DRAFT)
Draft fun: The Future of Fantasy Sports - We’re Bringing DFS to Web3!
Draft fun is transforming daily fantasy sports (DFS) by bringing it to Web3. It’s simple: predict whether your favorite players will do more or less than their projected stats—like Joe Burrow throwing for over 300 yards or Messi scoring a goal—and win up to 100x your entry fee. With fast cashouts, a wide variety of sports (NFL, NBA, soccer, and more), and a community-driven approach, Draft fun makes sports betting fun, easy, and rewarding.
Built on blockchain, it combines the excitement of DFS with the transparency and innovation of Web3. Whether you’re a die-hard fan or just love the thrill of the game, Draft fun is where sports, tech, and big wins come together. Welcome to the future of fantasy sports.
Tokenomics et analyse de prix de Draft (DRAFT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Draft (DRAFT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Draft (DRAFT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Draft (DRAFT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DRAFT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DRAFT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DRAFT, explorez le prix en direct du token DRAFT !
Prévision du prix de DRAFT
Vous voulez savoir dans quelle direction DRAFT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DRAFT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.