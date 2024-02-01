Tokenomics de Dragy (DRAGY)
Informations sur Dragy (DRAGY)
Dragy, the innovative meta coin built exclusively on the Solana blockchain, transcends the traditional boundaries of a simple memecoin. Going beyond the speculative nature of many cryptocurrencies, Dragy positions itself as a catalyst for sustainable change within the crypto landscape. With a visionary approach, the project aims to introduce novel utilities and groundbreaking developments that set it apart from the crowd.
As 2024 unfolds, Dragy aligns itself with the auspicious Year of the Dragon in the Chinese zodiac, symbolizing strength, prosperity, and good fortune. Bolstered by a robust team of experienced developers and supported by influential partners working behind the scenes, Dragy is on a trajectory to captivate the interest of investors and emerge as a leading player in the crypto elite. Joining Dragy's premium community promises to be a thrilling journey, filled with exciting developments and transformative utilities that contribute to the project's ascent to the pinnacle of the crypto world. The future of Dragy beckons, inviting enthusiasts to participate in its groundbreaking journey now.
Tokenomics et analyse de prix de Dragy (DRAGY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dragy (DRAGY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Dragy (DRAGY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dragy (DRAGY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DRAGY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DRAGY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DRAGY, explorez le prix en direct du token DRAGY !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.