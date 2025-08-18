Qu'est-ce que DRINK (DRINK)

What is Degen Distillery? Degen Distillery is a spirits brand that taps into Web3 technology to enhance the way consumers and communities engage with physical products. Their flagship product, 721 Vodka, is paired with their Tokenized Affiliate Protocol (TAP), which allows users to participate in a decentralized distribution network. By tokenizing sales contracts, users can take ownership of their sales and earn rewards. This model not only gives users a stake in the success of the product but also addresses the challenge of global distribution for physical goods. Degen Distillery has already sold out two NFT collections, reflecting high demand for their products. Their first bottle drop was a huge success also selling out in 24 hours. Key Features of Degen Distillery Degen Distillery is addressing multiple challenges in the spirits industry by leveraging blockchain technology and decentralized systems. Some of its standout features include: 721 Vodka: The first product in the Degen Distillery lineup, co-created with Brewdog. Social Distribution Platform (TAP): Users can become distributors themselves, earning commissions by selling Degen Distillery products through tokenized sales contracts. These contracts are stored on the blockchain, ensuring transparency and long-term ownership. Buyback & Burn Model: To align the community with the success of the brand, Degen Distillery will allocate 10% of its global spirits revenue to buy back and burn $DRINK tokens, enhancing the token’s scarcity and value.x

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de DRINK (DRINK) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de DRINK (USD)

Combien vaudra DRINK (DRINK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs DRINK (DRINK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour DRINK.

Consultez la prévision de prix de DRINK maintenant !

DRINK en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de DRINK (DRINK)

Comprendre la tokenomics de DRINK (DRINK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DRINK !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur DRINK (DRINK) Combien vaut DRINK (DRINK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DRINK en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de DRINK à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de DRINK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de DRINK ? La capitalisation boursière de DRINK est de $ 1.17K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de DRINK ? L'offre en circulation de DRINK est de 190.08M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DRINK ? DRINK a atteint un prix ATH de 0.02555875 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DRINK ? DRINK a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de DRINK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DRINK est de -- USD . Est-ce que DRINK va augmenter cette année ? DRINK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DRINK pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur DRINK (DRINK)