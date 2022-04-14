Découvrez les informations clés sur Drip Network (DRIP), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

DRIP can be deposited into the Faucet Contract to provide a consistent 1% daily return (up to 365% of initial principal amount) for participation over time. Income comes from 10% taxes on exchanges and referrals. A reservoir is also available to provide wBNB rewards.

DRIP is the only deflationary daily ROI token that pays stakers and referrers from a tax on transactions and not through inflation.

Site officiel : https://drip.community/