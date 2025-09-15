Qu'est-ce que DRIVEGT (DGT)

DriveGT ($DGT) is the utility token of DriveGT, the first and only Global Social Automotive Network. Users can add the cars they currently own or have owned in the past, connect with fellow enthusiasts worldwide, and explore a wide range of community-driven features. Automotive businesses can create dedicated pages to showcase their products and services, while dealers can list their cars for sale directly inside the platform. This creates the largest automotive ecosystem, uniting enthusiasts, businesses, and dealers in one place. DriveGT introduces innovative AI-powered technology to enhance the experience and provide tailored tools for car lovers. $DGT fuels this ecosystem, unlocking access to premium features, business integrations, and the future of car community engagement.

Ressource de DRIVEGT (DGT) Site officiel

Prévision de prix de DRIVEGT (USD)

DGT en devises locales

Tokenomics de DRIVEGT (DGT)

Comprendre la tokenomics de DRIVEGT (DGT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance.

Combien vaut DRIVEGT (DGT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de DGT en USD est de 0.00018219 USD. Quelle est la capitalisation boursière de DRIVEGT ? La capitalisation boursière de DGT est de $ 182.21K USD. Quelle est l'offre en circulation de DGT ? L'offre en circulation de DGT est de 1.00B USD. Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DGT ? DGT a atteint un prix ATH de 0.00021756 USD. Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DGT ? DGT a vu un prix ATL de 0.00017909 USD.

Mises à jour importantes de l'industrie sur DRIVEGT (DGT)