Tokenomics de DRIVEGT (DGT)

Découvrez les informations clés sur DRIVEGT (DGT), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur DRIVEGT (DGT)

DriveGT ($DGT) is the utility token of DriveGT, the first and only Global Social Automotive Network. Users can add the cars they currently own or have owned in the past, connect with fellow enthusiasts worldwide, and explore a wide range of community-driven features.

Automotive businesses can create dedicated pages to showcase their products and services, while dealers can list their cars for sale directly inside the platform. This creates the largest automotive ecosystem, uniting enthusiasts, businesses, and dealers in one place.

DriveGT introduces innovative AI-powered technology to enhance the experience and provide tailored tools for car lovers. $DGT fuels this ecosystem, unlocking access to premium features, business integrations, and the future of car community engagement.

Site officiel :
https://drivegt.com

Tokenomics et analyse de prix de DRIVEGT (DGT)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de DRIVEGT (DGT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 181.80K
$ 181.80K$ 181.80K
Offre totale :
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Offre en circulation :
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 181.80K
$ 181.80K$ 181.80K
Sommet historique :
$ 0.00021756
$ 0.00021756$ 0.00021756
Bas historique :
$ 0.00017909
$ 0.00017909$ 0.00017909
Prix actuel :
$ 0.0001818
$ 0.0001818$ 0.0001818

Tokenomics de DRIVEGT (DGT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de DRIVEGT (DGT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens DGT qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens DGT pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DGT, explorez le prix en direct du token DGT !

Prévision du prix de DGT

Vous voulez savoir dans quelle direction DGT pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DGT combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

