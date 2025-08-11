Qu'est-ce que Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership. What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner. History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks. What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public. What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.

Ressource de Drop Wireless Infrastructure (DWIN) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Drop Wireless Infrastructure (DWIN)

Comprendre la tokenomics de Drop Wireless Infrastructure (DWIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DWIN !