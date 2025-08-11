Prix de Drop Wireless Infrastructure (DWIN)
Le prix de Drop Wireless Infrastructure (DWIN) est actuellement de 0.01761192 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de DWIN en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de DWIN en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de DWIN.
Aujourd'hui, la variation du prix de Drop Wireless Infrastructure en USD était de $ -0.00051864310144916.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Drop Wireless Infrastructure en USD était de $ +0.0070034504.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Drop Wireless Infrastructure en USD était de $ +0.0052260730.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Drop Wireless Infrastructure en USD était de $ -0.00493470799246592.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.00051864310144916
|-2.86%
|30 jours
|$ +0.0070034504
|+39.77%
|60 jours
|$ +0.0052260730
|+29.67%
|90 jours
|$ -0.00493470799246592
|-21.88%
Découvrez la dernière analyse de prix de Drop Wireless Infrastructure : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
-0.20%
-2.86%
+1.16%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership. What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner. History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks. What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public. What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Comprendre la tokenomics de Drop Wireless Infrastructure (DWIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DWIN !
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.
|1 DWIN à VND
₫463.4576748
|1 DWIN à AUD
A$0.0269462376
|1 DWIN à GBP
￡0.0130328208
|1 DWIN à EUR
€0.014970132
|1 DWIN à USD
$0.01761192
|1 DWIN à MYR
RM0.0744984216
|1 DWIN à TRY
₺0.7169812632
|1 DWIN à JPY
¥2.58895224
|1 DWIN à ARS
ARS$23.3578089
|1 DWIN à RUB
₽1.4066640504
|1 DWIN à INR
₹1.5429803112
|1 DWIN à IDR
Rp288.7199538048
|1 DWIN à KRW
₩24.4608434496
|1 DWIN à PHP
₱1.004760036
|1 DWIN à EGP
￡E.0.8527691664
|1 DWIN à BRL
R$0.0956327256
|1 DWIN à CAD
C$0.0241283304
|1 DWIN à BDT
৳2.1370303728
|1 DWIN à NGN
₦26.9707181688
|1 DWIN à UAH
₴0.7277245344
|1 DWIN à VES
Bs2.2895496
|1 DWIN à CLP
$17.04833856
|1 DWIN à PKR
Rs4.9919226048
|1 DWIN à KZT
₸9.5044487472
|1 DWIN à THB
฿0.5695694928
|1 DWIN à TWD
NT$0.5269486464
|1 DWIN à AED
د.إ0.0646357464
|1 DWIN à CHF
Fr0.014089536
|1 DWIN à HKD
HK$0.1380774528
|1 DWIN à MAD
.د.م0.1592117568
|1 DWIN à MXN
$0.3270533544
|1 DWIN à PLN
zł0.0641073888
|1 DWIN à RON
лв0.076611852
|1 DWIN à SEK
kr0.1683699552
|1 DWIN à BGN
лв0.0294119064
|1 DWIN à HUF
Ft5.9679752112
|1 DWIN à CZK
Kč0.368969724
|1 DWIN à KWD
د.ك0.0053716356
|1 DWIN à ILS
₪0.0600566472