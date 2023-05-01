Tokenomics de Drop Wireless Infrastructure (DWIN)
Informations sur Drop Wireless Infrastructure (DWIN)
What is the project about? The goal of the project is to establish a platform dedicated to Decentralized Physical Infrastructure. This platform will showcase engaging use case where participants possess a stake in ownership.
What makes your project unique? The project offers a variety of communication protocols and hardware technologies, uniting engaging use cases in a comprehensive end-to-end manner.
History of your project. The project's origins trace back over a decade, during which several fundamental technologies were crafted for peer-to-peer communications. Over the past few years, the project has directed its efforts towards constructing decentralized IoT networks.
What’s next for your project? Having established an initial network deployment comprising more than 1200 units of its wireless nodes across 10 countries, the project is strongly dedicated to formulating engaging use cases that can deliver tangible advantages to the broader public.
What can your token be used for? Our token serves as the medium for conducting transactions within a fully automated system-level framework, as well as for facilitating payments within the use case we are introducing. This token enables the extraction of minute values within the system, whether it's in the form of data or services traversing across various layers of the system.
Tokenomics et analyse de prix de Drop Wireless Infrastructure (DWIN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Drop Wireless Infrastructure (DWIN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Drop Wireless Infrastructure (DWIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Drop Wireless Infrastructure (DWIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DWIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DWIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DWIN, explorez le prix en direct du token DWIN !
Prévision du prix de DWIN
Vous voulez savoir dans quelle direction DWIN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DWIN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.